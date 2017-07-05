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05 Temmuz 2017 12:27

Görevine yeni başlayan Vali Çakacak tebrikleri kabul ediyor

Son yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Eskişehir’deki görevine başlayan Vali Özdemir Çakacak, tebrikleri kabul ediyor.

Görevine yeni başlayan Vali Çakacak tebrikleri kabul ediyor

05 Temmuz 2017 12:27


Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Vali Çakacak’ı makamında ziyaret ederek, “Hayırlı olsun” dedi. Eskişehir’in sosyo-ekonomik gelişimine katkı sağlayan Anadolu Üniversitesi’nin yüksek eğitim kalitesi ile şehrin çağdaş, modern ve yüksek yaşam kalitesine ışık tuttuğunu ifade eden Vali Çakacak, ziyaretten duyduğu memnuniyetini aktardı. Valilik olarak akademik çalışmalara her zaman destek vereceklerini bildiren Vali Çakacak, dünyanın önde gelen üniversiteleri arasında yer alan Anadolu Üniversitesi ile birlikte güzel işler yapmak istediklerini dile getirdi.


Eskişehir’in eğitim kalitesini daha ileriye götürmek için gece gündüz çalıştıklarını söyleyen Rektör Gündoğan ise, Anadolu Üniversitesi’nin pek çok ilke imza atmış bir üniversite olduğunu kaydetti. Rektör Gündoğan, “Anadolu Üniversitesi, en son teknolojik olanaklarla donatılmış bölümlerinde, her biri alanında en iyisi olmaya çalışan ve tüm zamanını öğrencileriyle paylaşan geniş öğretim kadrosuyla öğrencilerini, yaratıcı ve dinamik eğitim ortamlarında geleceğin en iyileri olarak hazırlamak üzere çalışmaktadır” diye konuştu.


Sözlerinin sonunda Rektör Gündoğan, Vali Çakacak’a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.




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