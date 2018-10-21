Görme engelli sporculardan çifte kupa

Manavgat'da oynanan müsabakalar sonucunda EGES, iki şampiyonluk ile eve döndü. Geçen yıl üçüncü lige çıkan EGES, oynadığı zorlu karşılaşmalar neticesinde şampiyonluk ipini son maçta göğüsledi. Birinci devreyi 18 puanla tamamlayan takım ikinci devre maçlarında 8 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 43 puan topladı. Şampiyon olarak ikinci lige çıkan EGES, takıma yapacağı takviyelerle ikinci ligde de şampiyon olmak istiyor. Bayan Goalball takımı ise 7 takımın katıldığı maçlar sonucunda şampiyonluğa ulaştı. Bayan Goalball takımı grupta oynadığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.

Konuyla ilgili Erkek Goalball Takımı Antrenörü Caner Oyman, "Bir yıl içerisinde antrenmanlarımızı sıkı bir şekilde tamamlayarak turnuvalara hazırlandık. Goalball antreman salonu konusunda sıkıntı yaşamamıza rağmen çalışmalarımıza devam ettik ve iki şampiyonluk kupasını şehrimize getirdik" diye konuştu.

Bayan Goalball Takımı Antrenörü Burak Gülmez ise, "Bayan takımımız şehir dışından gelen sporcularımızla uyumlu bir ekip olarak çalıştı. Zorlu müsabakalar sonucunda üçlü averaj neticesinde şampiyonluk ipini göğüsledik" dedi.