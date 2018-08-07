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07 Ağustos 2018 15:34

Görme engelliler bisiklet turunda bir araya geldi

Türkiye genelinde faaliyet gösteren Eskişehir Bisiklet Derneği (VelEsbid), görme engelliler ile birlikte bisiklet festivali düzenledi.

Görme engelliler bisiklet turunda bir araya geldi

07 Ağustos 2018 15:34


Milli bayramlarda ve özel günlerde sosyal temalı şehir içi turlar, şehir dışı günübirlik turlar gibi etkinlikler düzenleyen dernek, bisiklet dostlarıyla bir araya geldi. Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü ile yürütülen projeye görme engelli vatandaşların, iki kişinin aynı anda pedal çevirdiği eş pedallı bisikletlerle katılması yüzleri gülümsetti. Toplam 80 kişinin katıldığı 3 gün süren organizasyon, kent içerisinde bazı turistik alanların gezilmesiyle gerçekleştirildi. Çanakkale, İzmir, Denizli, İstanbul ve Eskişehir gibi farklı illerden katılan bisikletseverler bir festivali daha bitirmiş olmanın mutluluğunu yaşadılar. Engelli bireyler, toplumda karşılaştığı ayrıştırmalardan uzaklaşıp sosyal alanda da var olduklarını kanıtladı.


Bisiklet turu, Eti Müze’sine yapılan gezinin ardından Karabayır’daki bisiklet evinde son buldu.




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