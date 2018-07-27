Görme engelliler için tasarlandı

Gönüllü kişiler tarafından internet haberciliği üzerine kurulan Haber Kuşağı sitesi, tasarladığı yazılım ile engellilerin sesi oluyor. Tasarlanan yazılım ile sitedeki haberler, görme engellilerin haber alma konusunda yaşadığı problemleri en aza indirebilmek için sesli dinleme özelliği taşıyor. Sitenin ve yazılımın bir ihtiyaç üzerine çıktığını vurgulayan site kurucularından Bestami Çevik, “En büyük amacımız engellilere engelsiz bir yaşam sunmak” dedi.

“Aklıma ‘Neden görme engelliler için haber sitesi yok?’ sorusu geldi”

Haber Kuşağı sitesi ve yazılım hakkında bilgiler veren Bestami Çevik, “Bu sistemi geliştirmemde en büyük etken babam oldu, evde otururken bilgisayara yaklaşıp bir şeyler okumaya çalıştığını gördüm ne yaptığını sorduğumda yakın gözlünü kaybettiğini, haber okumaya çalıştığını söyledi. Bu olaya şahit olduktan sonra aklıma ‘Neden görme engelliler için haber sitesi yok?’ sorusu geldi. Aslında bu konu gerçekten çok önemli bir konu Türkiye’de birçok insan var görme sorunu yaşayan onlara bütün hakları tanımamız lazım ve onlara engelsiz bir yaşam sunmamız gerekir. Bütün bunları düşünerek araştırma içerisine girdim ve haberi sesi dinleme sisteminin var olduğunu bir yazılım firmasının bu sistemi geliştirdiğini öğrendim. Yazılım firması ile iletişime geçip firmanın tasarımını ve sesli dinleme eklentisini kurdurdum. Bunu kurdurmamızda en büyük sebep engellilere engelsiz bir yaşam sunmaktı. Şimdilik sesli haber dinleme eklentisi bilgisayarlarda çalışmakta. Fakat ilerleyen zamanlarda bu sistemin mobil cihazlar da gelişmesi için elimden geleni yapacağım. Bu sistemde amacımız görme zorluğu çeken insanların rahat bir şekilde haberleri dinlemesidir. Tabi ki bu amacımızın yanında sitenin giderlerini karşılayacak bir para kazanmak fakat bu sistemi kurmamızda ve devam ettirmemizde hiçbir maddi beklentimiz yok. Sistemin çalışması çok basit herhangi bir habere girdiğiniz zaman haber resminin sağ tarafında sesli dinle butonu var bastığınız zaman haber içeriğini otomatik olarak okumaya başlıyor. İnşallah görme engellilere bir nebze olsun faydamız olur” ifadelerini kullandı.