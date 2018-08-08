Görme engelliler sporda da kendilerini ispatlıyor

Öz Görsem Görme Engelliler Spor Kulübü yaptıkları spor faaliyetleriyle görme engellilerin de hayata katılabileceklerini göstermeyi hedefliyor. Görsem Görme Engelliler Dayanışma Derneği bünyesinde kurulan kulüp, satrancın yanı sıra goalball ve futbol gibi turnuvalarda da başarılara imza attı. Farklı branşlarda da çalışmalar yaparak spor kulübünü büyütmeyi amaçlayan sporcular, gerçekleştirdikleri etkinliklerle engellilerin evde kapalı kalmak zorunda olmadığını ispatlıyor. Spora olan motivasyonlarıyla dikkat çeken görme engelliler, maddi ve manevi imkanlarla faaliyetlerini daha hızlı ve daha aktif sürdürebileceklerini ifade ediyor.

“En ufak destek engelli bireyleri çok güzel yerlere getirecek"

Kulübün sahip olduğu imkanların yetersiz olduğunu ifade eden Öz Görsem Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Adnan Yıldız, “Ne yazık ki çok imkansızlıklarımız var. İmkansızlıklar sadece maddi olarak değil, manevi anlamda. Bizler antrenman yaparken sahaya ihtiyacımız var. Ne yazık ki bu konuda saha sıkıntısı var. Bizlere bu konularda imkan verilmiyor. Görme engelli takımımız olduğu için ne yazık ki turnuvalarımızda araç sıkıntılarımız oluyor. Bu konuda belediyelerden gerekli duyarlılıkları bekliyoruz. Yani bizler yeni bir kulübüz, imkanlarımız gerçek anlamda çok kısıtlı. Antrenman konularında olsun, araç konularında olsun. Bizler çok bir şey istemiyoruz, milyarlar istemiyoruz, trilyonlar istemiyoruz. Emin olun bize ufak destekleriniz bile engelli bireyleri çok güzel yerlere getirecek. Bizler inşallah emeklerimizin karşılığını başarılarla vereceğiz. Buna da inanıyoruz takım olarak” dedi.

“Bizlere uzaktan bakmasınlar”

Görme engellilerin halk tarafından ön yargıyla karşılandığını belirten Yıldız, “Bizlere uzaktan bakmasınlar. Bizlerin yanına gelip bizlerle sohbet edebilirler. Nasıl onlar toplumun içinde birer parçaysa, onlar toplum içerisinde birer bireyse bizler de bireyiz. Bizlerin içerisinde de anneler var, bizlerin içerisinde de babalar var, çalışan arkadaşlarımız, avukatlarımız, memur olan arkadaşlarımız, doktorlarımız var” ifadelerini kullandı.

“Bu arkadaşlar destek gördükleri sürece topluma kazandırılacaklar”

Takım antrenörü Coşkun Kızılay da görme engelli vatandaşların bütün hayati faaliyetleri gerçekleştirebileceğini, sadece spor dalında değil, okuma ve eğitim gibi alanlarda da kendilerini gösterebileceklerini dile getirdi. Görme engellilerin yalnızca ziyarete değil maddi ve manevi yardımlara da ihtiyacı olduğunu söyleyen Kızılay, “Aralarında çok başarılı arkadaşlar var. Görme engelli arkadaşlara sadece özel günlerde, Görme Engelliler Günü’nde değil, sadece bu şekilde çıkıp günlerini kutlayarak değil kendi özverileriyle, yerel yönetimlerin ve diğer yönetimlerin kesinlikle gelip görerek veya maddi-manevi tüm desteklerini göstermelerini bekliyorum. Çünkü bu arkadaşlar destek gördükleri sürece topluma kazandırılacaklar” diye konuştu.

Engelli sporcular kentte sadece Atatürk Lisesi Spor Salonu’nda çalışmalar yürütebildiklerini, bu konuda da kendilerine yardımcı olunması gerektiğini sözlerine ekledi.