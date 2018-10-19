Görsem, evine üçüncülükle döndü

Görsem Görme Engelliler Spor Kulübü, Malatya'da gerçekleştirilen B1 Futbol Hiç Görmeyenler Ligi Yükselme Şampiyonası'nda Eskişehir'e üçüncülük getirdi.

Satranç, goalball, futbol gibi turnuvalarda daha önce de birçok ödül almış olan Görsem ekibi, 8-12 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen turnuvada İstanbul, Eskişehir, Gaziantep ve Elazığ gibi Türkiye'nin farklı illerinden katılan kulüpler arasında üçüncülüğe hak kazandı. “Engelsiz bir saha, engelsiz bir Eskişehir” mottosuyla yola çıkan kulüp, 2017 Aralık ayında kurulup henüz 1 senesini doldurmadan pek çok başarıya imza attı. Turnuva için büyük çaba sarfeden takım oyuncuları, görme engellilerin spor gibi birçok alanda başarılı olabileceğini gösterdi.

Eskişehir'i temsil edebilmek için çok fazla gayret gösterdiklerini belirten Görsem Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Adnan Yıldız, “Kulübümüz imkan verildiğinde neleri başarabildiğini bu turnuvada ispat etmiştir. Bizler gerek yerel yönetimden, gerek Eskişehir halkından bizlere karşı desteklerini esirgememelerini istiyoruz. Görme engelli sporu Türkiye'mizde yaygınlaşmıştır. Görme engellilerin fırsat tanındığında spor hayatında da neleri başarabildiğini toplumumuz görüyor” dedi.

“Daha çok başarı için daha iyi şartlar gerekiyor”

Turnuvalarını gerçekleştirmek ve antrenman yapabilmek için spor tesisi eksikliği çektiklerini belirten Adnan Yıldız şöyle konuştu;

“İlimizde engellilerin kullanabileceği ve turnuvalarını gerçekleştirebileceği spor tesisi eksikliği var. Buradan yerel yönetimlere sesleniyorum, daha çok başarı elde edebilmek için daha iyi şartlarda çalışmamız gerekiyor. Bizler daha iyi şartlarda antremanınızı yapmak, daha iyi yerlerde olmak istiyoruz.”

“Her türlü olumsuzluğa rağmen başardık”

Görme engellilerin yalnızca günlük hayatlarında değil, spor yaşamlarında da pek çok zorluk ve sıkıntıyla karşılaştığını belirten Yıldız, “Bu başarı bizler için bir onur kaynağıdır. Eskişehir'imizi daha iyi yerlerde, daha iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Kulübümüz daha 1 senesini doldurmadan satranç, goalball ve futbol gibi 3 faaliyete katılmıştır. Futbolda da hedeflediğimiz şampiyonluktu. Ne yazık ki talihsiz durumlar sonucunda üçüncülüğü şehrimize getirdik” diye aktardı.