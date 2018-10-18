Göztepe'de yol yapım ve onarım çalışmaları

Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yol yapım ve onarım çalışmalarına Göztepe Mahallesi'nde devam ediyor

Belirlenen program dahilinde çalışmalarına devam eden Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri, son olarak Göztepe Mahallesi'nde 8 sokakta çalışma yürütüyor. Baruthane, Cihanhan, Çeşmealtı, Sözlü, Bademözü, Sipahi, Soyalp, Doğançam sokakta ‘aşınma asfalt ile yol' ve ‘baskılı asfalt ile tretuvar yapımı' çalışmaları yapan ekipler, Göztepe Mahallesi'nde çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını söyledi.

OEDAŞ'IN ÇALIŞMALARINI BİTİRMESİNİ BEKLİYORLAR

Osmangazi Elektik Dağıtım A.Ş (OEDAŞ) çalışma yaptığı sokaklarda da OEDAŞ'ın çalışmaları bittikten sonra çalışma yürüten ekipler, bu sokaklarda çalışmaların tamamlanması için OEDAŞ'ın çalışmalarının bitmesi gerektiğini söyledi. Çalışmaların tamamlanması için OEDAŞ'ın çalışmalarını bitirmesini beklediklerini kaydeden Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmalar tamamlandığında Göztepe Mahallesi'ndeki üst yapı sorunlarının ortadan kalkacağını vurguladı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Göztepe Mahallesi'ndeki çalışmalarını ilgi ile takip eden vatandaşlar, mahallelerinin üst yapı sorularını çözdüğü için Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt'a teşekkür etti.