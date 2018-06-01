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01 Haziran 2018 11:00

GSF mezunlarının eserleri sanatseverlerle buluştu

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) 2017-2018 eğitim-öğretim dönemi "Mezuniyet Sergisi”nin açılışı Fakülte Sergi Salonlarında gerçekleştirildi.

GSF mezunlarının eserleri sanatseverlerle buluştu

01 Haziran 2018 11:00


Seramik, Grafik, Cam, Baskı Sanatları, Heykel, Animasyon ve Resim Bölümleri son sınıf öğrencilerinin çalışmalarından oluşan sergiye, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, GSF Dekanı Prof. Emel Şölenay, öğretim elemanları ve çok sayıda öğrenci katıldı. Sergide konuşan Rektör Gündoğan, "Hepinizi kutluyorum. Özellikle mezuniyet zamanlarında öğrencilerimizin, yoğun bir şekilde sergi ve proje çalışmaları oluyor. Geçtiğimiz haftalarda başka fakültelerimizin de mezuniyet çalışmalarını görme şansım oldu. Öğrencilerimizin çalışmaları bizleri çok memnun ediyor. Geçtiğimiz yıl hizmete giren binamızda, öğrencilerimizin çalışmalarının sergilenmesi bizler için ayrıca mutluluk verici. Mezun olan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum ve sanat hayatlarında da Üniversitemizi çok iyi şekilde temsil edeceklerini biliyorum" dedi.


GSF Dekanı Prof. Emel Şölenay ise sergiye ilişkin görüşlerini şu şekilde aktardı:


"Bu öğretim yılında 7 bölümden toplam 128 öğrenci mezun ediyoruz. Mezuniyet sergimizi, yeni binamızdaki sanat galerisi ve açık sergi salonlarında sergilemekten dolayı da mutluluk duyuyoruz. Bugünkü sergimiz, öğrencilerimizin yıl boyunca gösterdikleri büyük bir çaba sonucu ortaya koydukları eserlerden oluşuyor. Mezun olacak öğrencilerimizi çalışmalarından dolayı kutluyor, gelecekte başarılı bir yaşam sürmelerini diliyorum."


"Mezuniyet Sergisi" 14 Eylül’e kadar Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonlarında ziyarete açık olacak.




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