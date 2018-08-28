Guatr ve pankreas kanserlerinde bu belirtilere dikkat

Dr. Müslüm Tarkan guatr ve pankreas kanserlerinin belirtileri ve tedavi yöntemleri hakkında konuştu.

Guatr hastalığının toplumda çok yaygın görülen bir hastalık olduğunu söyleyen Tarkan, bu hastalığın belirtileri hakkında bilgi verdi. Tarkan, “Aniden zayıflama ya da kilo alımı, kabız ya da ishal olmak, çok sıcak ya da çok soğuk ortamı sevmek guatr hastalığının ilk belirtileri olarak karşımıza çıkıyor. Bunlarla birlikte boyunda şişlik varsa mutlaka acilen doktora başvurulması gerekiyor. Boyundaki şişlik guatrın nodül haline gelmesine neden olabilir. Yüzde 5 ile 15 arasında olasılıkta guatr kanseri olma ihtimali var” diye konuştu.

Hastalığın tedavisinden de söz eden Tarkan, "Ultrason, kan tetkikleri ve gerektiğinde guatrdan bir sıvı alınarak bu tetkikleri yapmaktayız. Bu şişlik belli bir ölçüde ise cerrahi bir operasyon ile bunu almaktayız. Bu tür durumlarda guatr bezi tamamen alınır. İncelemeye gönderilen parçada kanser varsa bile guatr bezinin tamamının alınmış olması nedeniyle kanserden kurtulmak için yüzde 70-80 oranında yeterlidir. Çünkü guatr kanserleri yüzde 90 oranda iyi huyludur” ifadelerini kullandı.

"Sarılık varsa acilen doktora başvurulmalı"

Yaygın olarak görülen bir başka kanser türü olan pankreas kanserinden de söz eden Tarkan, “Pankreas kanserinin en önemli belirtilerinden biri ani ortaya çıkan ağrısız sarılıktır. Bunun dışındaki belirtileri ani kilo kaybı, karın ağrısı, sindirim bozuklukları, şişkinliktir. Bir kişide vücudunda, derisinde, gözlerinde aniden sararma başlamışsa pankreas kanseri olma olasılığı çok yüksektir. Böyle bir durumda acilen bir genel cerraha başvurulması gerekir” diye konuştu.

Yapılan tetkikler sonucunda pankreasta bir kitle tespit edildikten sonra hangi aşamaların izlendiğini anlatan Tarkan, “Kitle tespit edildikten sonra yapılacak ilk iş o kitleden parça almaktır. Bu işlem iğne ile olabilecekken, eğer sarılık düzeyi yüksek ise acil ameliyat yapılır. Bu ameliyat büyük bir ameliyattır. Pankreas, 12 parmak bağırsağı, midenin bir kısmı, ana safra kanalı komple çıkartılır. Uzun süren ve ileri yaşlarda risk taşıyan bir ameliyattır” dedi.