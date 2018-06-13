Gün Işığı Derneği çocukların yüzünü güldürdü

Aktif olarak yaklaşık bin 700 kayıtlı üyesi bulunan dernek, bayramda önceliğini çocuklara çevirdi. Eskişehir’in merkez Aşağı Söğütönü Mahallesinde bulunan kayıtlı üyelerine kıyafet yardımında bulundu. Çocuklu aileler başta olmak üzere ihtiyaç sahibi ailelere aylık, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık periyotlar halinde gıda, kıyafet, eğitim gibi bir çok alanda destek olduklarını belirten Gün Işığı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği gönüllüsü Sinan Tokkan “Derneğimiz 2004 yılında bir avuç gönüllü ile karanlığa ışık olmak için yola çıktı. Yardımlarını esirgemeyen gönüllülerimiz ve bağışçılar sayesinde binlerce hayata dokunduk. Bu bayram da çocuklarımızı sevindirmek adına Aşağı Söğütönü Mahallesinde kayıtlı üyelerimize kıyafet yardımımızı gerçekleştirdik. Onun haricinde ihtiyaç düzeyleri doğrultusunda belirli periyotlar halinde erzak yardımlarımız oluyor fakat Ramazan ayında ayırt etmeksizin bütün kayıtlı üyelerimize erzak kolisi yardımında bulunduk. Şu an yolda olan tırlarımız ise Bayırbucak Türkmenlerine yardımlarımızı ulaştırıyoruz" dedi.