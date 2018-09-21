Gün ortasında bıçaklı saldırı

Eskişehir'de aralarında husumet olduğu iddia edilen iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Yenibağlar Mahallesi Martı Sokak'ta akşam saatlerinde meydana geldi. Burakcan Y.'nin (24) yanına iddialara göre daha önceden aralarında husumet bulunan 2 şahıs geldi. Şahıslar arasında çıkan sözlü tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Kavga sırasında saldırganlardan biri yanındaki bıçakla Burakcan Y.'yi sol arka bacağından ve kafasından yaraladı. Bıçaklanan gencin yere düşmesiyle saldırganlar olay yerinden kaçtı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralı genci ilk müdahalenin ardından ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesine götürdü.

Polis inceleme başlatırken, saldırıya uğrayan Burakcan Y.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.