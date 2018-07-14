Günay’ın ilk resmi ziyareti Seyitgazi’ye

Seçimler öncesinde de ziyaret sözü veren AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, AK Parti İl Başkanı Murat Özcan, Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Özlem Yalçın düzenlenen toplantıda Seyitgazili muhtarlarla bir araya geldi.

Milletvekili Emine Nur Günay SEYMEK (Seyitgazi Meslek Edindirme Kursu) toplantı salonunda Seyitgazili muhtarlarla bir araya gelerek ilçenin sorunlarına ilişkin görüşme gerçekleştirdi. Milletvekili Emine Nur Günay Eskişehir’in ilçelerinin sorunlarını takip ettiklerini ancak Seyitgazi ilçesinde gerçekleştirilmesi planlanan yatırımları yakından takip ettiğini dile getirdi.

“Hep birlikte el ele çalışacağız”

Eskişehir’de büyük bir başarı ile seçimlerden zaferle çıktığını belirttiği Seyitgazi ilçesine teşekkür ettiğini de ifade eden Günay, “Seçimler öncesi bir söz vermiştim, İlk ziyaretimi Seyitgazi’ye yaparak sözümü tutmuş oldum. Seyitgazi’de olmak bizim için büyük bir guru ve onur. Burada bir kez daha sizlere çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz destek için. Seçimleri geride bıraktık, Sayın Cumhurbaşkanımızı ilk turda seçilmesini sağlamak en büyük hedefimizdi. Sizlerle birlikte milletimizin sayesinde bunu gerçekleştirdik. İkinci hedefimiz Eskişehir’den en fazla milletvekilini çıkarmaktı, Cumhur İttifakı olarak 4 milletvekilimiz var. Ama Ak Parti olarak da 4. Milletvekilimizi çok az bir fark ile çıkartamadık. Bu hiç önemli değil, inşallah hep birlikte el ele çalışacağız ve bununda meyvelerini görüyoruz. Ben buradan teşkilatlarımıza da çok çok teşekkür ediyorum. Çok güzel çalışmalar yaptık, zaten ilçe başkanımızla sürekli irtibat halindeyiz. Belediye başkanlarımız ve teşkilatımızın uyumlu çalışması bizler içinde enerji kaynağı oluyor. Biz 24 Haziran’ı geçirdik, şimdi ‘yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı’ diyerek ‘yola devam’ diyoruz” dedi.

“İlk toplantımızı Seyitgazi’de yaptık”

Ankara’da çok yoğun tempo ile çalıştıklarını aktaran Günay şunları aktardı: “Belki de hiçbir ülkenin yaşamadığı hızlı icraatları yaşıyoruz. Bir hafta içinde Milletvekillerinin yemininden, yeni bakanların ve Cumhurbaşkanımızın yeminine yerine getirdik. Bir de bugün Meclis başkanımızı seçtik. İnşallah ülkemize milletimize hayırlı olsun. Çok hızlı bir giriş yaptık. Şimdi bakanlıklarımız yeniden yapılanıyor, Cumhurbaşkanlığı sistemi oluştu ve şimdi atamalar yapılıyor. Bu süreçte hem Ankara’da ki görevlerimizi yerine getiriyoruz, hem de kendi seçim bölgelerimizde neler yapabiliriz onun çalışmalarına başladık. Ve Seyitgazi ile de ilk toplantımızı yapıyoruz. Ben 26. Dönemde Seyitgazi’den, gerek muhtarlarımızdan gerekse vatandaşlarımızdan bize gelen talepler nelerdi yakından takip ediyoruz. Zaten belediye Başkanımız olsun, İlçe Başkanımız olsun kadın kolları başkanızla olsun yakın temas halindeyiz. Bu süreçleri takip ediyoruz. Ama biz sizlerle bir araya gelerek neleri yapıp yapamadığımızı, hangileri bitti hangileri takipte paylaşacağız. Ben doğru iletişim kurulması taraftarıyım. Sizlere doğru bilginin aktarılması gerektiğine inanıyorum. Bugün burada sizleri dinlemek istiyorum, taleplerin neler olduğunu öğrenmek istiyorum.”

"Aslında sizlere teşekkür etmek için geldik"

Toplantıda konuşan AK Parti İl Başkanı Murat Özcan ise 24 Haziran’da çok önemli bir seçim süreci atlatıldığının altını çizerek, “Seyitgazi olarak bizlere vermiş olduğunu bu anlamlı destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Buraya aslında sizlere teşekkür etmek için geldik. Seyitgazi’nin bizim için diğer bir önemi de, Eskişehir’de yüzde 100 destek vermiş bir köyümüzün olması da, Göcenoluk köyümüzden çıkmış olması da ayrıca gurur verici. Bu şahlanış sürecine vermiş olduğunuz katkıdan dolayı teşekkür ediyorum. Eskişehir’den çalışkan milletvekillerimizi meclise gönderdiğiniz için sizlere hizmet etmesini sağladığınız için çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“Eskişehir’i ve Seyitgazi’yi birlikte yöneteceğiz”

Öte yandan Başkan Murat Özcan, AK Parti’de bir seçimin bitip diğerinin başladığını hatırlatarak, “Önümüzdeki günlerde Allah nasip ederse yerel yönetimler seçimi var. Bugüne kadar olduğu gibi de bundan sonrada artık Seyitgazi’ye de sık geleceğiz. Bu toplantıları sıkça yapacağız. Eskişehir’i beraber yöneteceğimiz gibi Seyitgazi’de beraber yöneteceğiz. Muhtarlarımızın ve mahalle temsilcilerimizin bizlere vereceği raporlar bizler için çok önemli. Ortak akıl yürüterek ortak projeler üreteceğiz. Seyitgazi’yi de Eskişehir’i de beraber yöneteceğiz. Bizim için sizler Seyitgazi’nin bir köy muhtarı değilsiniz, bizler için Eskişehir’de yaşayan on binlerce Seyitgazi linin akrabasısınız. Sonuçta sizlere hizmet ettiğimiz zaman Eskişehir’de yaşayan Seyitgazililere de hizmet etmiş olacağız. Büyükşehir’i alarak Seyitgazi’yi daha da ileri nasıl taşırız hep birlikte formüllerini arayacağız. Önümüzde ki günlerde Büyükşehir’i de alarak Seyitgazi’yi daha büyük hedeflere götürürüz diyorum" şeklinde konuştu.

“Ziyareti çok anlamlı buluyoruz”

Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın ise 24 Haziran’da önemli bir seçim gerçekleştirildiğini hatırlatarak, “Seçimler elbette önemliydi ancak Meclis Başkanımız Binali Yıldırım’ın da belirttiği gibi seçim sevinci üç saat sürüyor. Ondan sonra ne yapacağız telaşesi sarıyor insanı. Seçimi kaybetme üzüntüsü ise bir gün üzüntüye sebep oluyor ve kaldığı yerden devam ediyor insanlar. 16 yıldır olduğu gibi milletimiz hem partimize hem teşkilatımıza hem de bizlere çok ağır yükler yükledi. Bizler ise 16 yıldan buyana milletimizin refahı, huzuru, birlik ve beraberliği için çalıştık. Her zaman söylediğimizi gibi 24 Haziran’da ki vaatlerimizden biri milletimizin birliği, beraberliği ve kardeşliği idi. Bunun neticesinde seçimler bitti ve hayat devam ediyor. Akabinde de ayağının tozu ile sayın milletvekilimiz Emine Nur Günay hanımefendi yeminini etti ve ilk ziyaretini buraya gerçekleştirdi. Onun için çok anlamlı buluyoruz. Kendilerine ve yine çiçeği burnunda il başkanımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Gördüğünüz gibi 24 Hazirandan sonra da durmadan çalışmaya devam ediyoruz. Gücümüz yettiğince de milletimize vermiş olduğumuz vermiş olduğumuz sözlerimizin çerçevesinde de çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.