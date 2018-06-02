Günde 5 bin porsiyon sıcak yemek

10 aşçı ve 6 yardımcı personel ile hazırlanan 5 bin porsiyon sıcak yemeğin 4 - 4.5 bin porsiyonluk bölümü Ramazan ayı nedeniyle mahallelerde kurulan sokak iftarlarında dağıtılıyor. Özel organizasyonlarda ise bu rakam 10 bin ve üzerine çıkabiliyor. Ayrıca 100’er kişilik yemeğin de Esentepe ve Sütlüce Mahallesi muhtarlıkları önünde 400’er porsiyon halinde dağıtımı yapılıyor. Günlük rutin olarak 220 porsiyon yemek ise 80 ayrı haneye teslim ediliyor. Aşevi yetkilileri konu hakkında, “Her gün düzenli olarak 80 haneye 220 porsiyon sıcak yemek dağıtımı yapıyoruz. 2-3 ayda bir bölgemizde bulunan vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda periyodik kontrollerimizi yapıyoruz. Bu sayı azalıp yükselebiliyor” bilgisini verdi.

Öte yandan yıllardır sürdürülen ve Tepebaşı Belediyesi tarafından organize edilen sokak iftarlarında, 40 sorumlu 45 yardımcı personel ve 35 kişilik organizasyon ekibi görev yapıyor.