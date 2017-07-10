Gündoğdu’da tretuvarlar yenileniyor

Üst yapı çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdüren Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Gündoğdu Mahallesi’nde tretuvar yapım ve onarım çalışması gerçekleştiriyor. Gündoğdu Mahallesinde bulunan 14 sokakta gerçekleştiren çalışmalar kapsamında bölge genelinde belirlenen yol ve kaldırımlar yeni baştan oluşturuluyor. Yaklaşık 6 bin 500 metreküp tretuvar asfaltı kullanılacak çalışmaların en kısa zamanda biteceğini belirten yetkililer, tretuvar çalışmalarının ardından yol yapım çalışmalarına geçileceğini ifade etti.