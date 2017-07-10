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10 Temmuz 2017 14:48

Gündoğdu’da tretuvarlar yenileniyor

Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, yaz sezonunda üst yapı çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Gündoğdu’da tretuvarlar yenileniyor

10 Temmuz 2017 14:48


Üst yapı çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdüren Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Gündoğdu Mahallesi’nde tretuvar yapım ve onarım çalışması gerçekleştiriyor. Gündoğdu Mahallesinde bulunan 14 sokakta gerçekleştiren çalışmalar kapsamında bölge genelinde belirlenen yol ve kaldırımlar yeni baştan oluşturuluyor. Yaklaşık 6 bin 500 metreküp tretuvar asfaltı kullanılacak çalışmaların en kısa zamanda biteceğini belirten yetkililer, tretuvar çalışmalarının ardından yol yapım çalışmalarına geçileceğini ifade etti.




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