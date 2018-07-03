Eda Kibar Atasoy, güneş ışınlarının zararlarına karşı önemli uyarılarda bulunurken, ileriki dönemlerde bu ışınların deri tümörü ve deri kanseri oluşturabileceğini söyledi.

Güneş ışınları sebebiyle oluşan lekeler, ciltte istenmeyen bir görünüm oluşmasına sebep oluyor. Özellikle çocuklarda ve açık tenli kişilerde görülen bu lekeler, ciddi sorunlara yol açabiliyor. Konuyla ilgili Dermatoloji Uzmanı Dr. Eda Kibar Atasoy, vatandaşların yaz aylarında güneş ışınlarına dikkat etmeleri gerektiğini ifade etti. Dr. Atasoy, "D vitamini almak açısından güneş karşısında belli bir süre geçirmemiz gerektiği söylenilse bile aşırı derecede güneş ışınlarına maruz kalmak ciddi sorunlara yol açabilir. Güneş ışınlarından hepimizin bildiği gibi yanıklar oluşur. Özellikle açık tenli insanların bu konuya daha fazla dikkat etmesi gerekmektedir. Güneş ışınlarına maruz kaldığımız zaman ilk başta fark etmeyiz fakat yaklaşık 24 saat sonra cildimizde pembeleşme, şişme ve kaşınma gibi fiziksel belirtiler oluşur” diye konuştu.

"Çocuklarda ve hamile kadınlarda özel kremler tercih edilmeli"

Güneş ışınlarına karşı korunma yöntemlerini açıklayan Atasoy, "Güneş ışınlarından korunmanın ilk yolu mekanik korunmadır. Giysi ve şapkalarla korunmalıyız. Güneşin çok yoğun olduğu 11:00-16:00 saatleri arasında kapalı mekanlarda bulunmaya çalışmalıyız. Güneşte kalmak zorunda olduğumuz zamanlar da ise vücudumuzun açık olan bölgelerine eczanelerden alınmış koruyucu kremler kullanarak zararlı ışınlardan korunmalıyız. 30 veya 50 faktörlü kremlerin dışarıya çıkmadan yarım saat önce kullanılması ve 3-4 saat arasında tekrardan sürülmesi gerekmektedir. Aldığımız kremlere cilt yapımıza göre karar veriyoruz. Bu konuda da dermatoloji hekimlerinden yardım alabilirsiniz. Çünkü insanlar kendi cilt yapısını bilmekte zorlanabilir. Çocuklarda ve hamile kadınlarda daha özel kremler tercih ediliyor. Bu kremler mineral filtreli olarak karşımıza çıkıyor. Çocuklara krem sürülse dahi uzun süreler güneş ışınları karşısında olmalarını doğru bulmuyoruz. Güneş yanığına maruz kaldıysak ilk olarak soğuk kompres yapılması gerekiyor. Soğuk su ile bölgeye olabildiğince temas uygulanmalıdır. Beraberinde hekimlere danışılmalı ve onların vereceği kremler ile tedaviye devam etmelidir" dedi.

"Deri tümörü ve kanseri görülebilmektedir"

Son olarak güneş ışınlarından kaynaklı ileri ki dönemlerde deri kanseri ve deri tümörü görülebileceğini aktaran Dermatoloji Uzmanı Dr. Eda Kibar Atasoy şunları söyledi;

"Güneş cildi yakmasa bile uzun vadede verdiği rahatsızlıklar var. Bunlar özellikle açık tenli kişiler de görülüyor. Ciltte kahverengi lekeler ortaya çıkıyor. Yıllar geçtikçe güneşe maruz kalma oranının etkisiyle bu lekeler artıyor. Açık alanda çalışan insanlarda 40’lı yaşlara gelindiğinde yüz bölgesinde kabuklu yaralar ortaya çıkabiliyor. İleri dönemlerde ise deri tümörü ve kanseri görülebilmektedir. Bunlardan kurtulmanın yolu erken yaşlardan itibaren güneş ışınlarından korunmaktır. Etkiler ortaya çıktığı zaman çok geç oluyor ve biz de bu yüzden vatandaşların bu konuda erkenden bilinçlenmesini istiyoruz. Yaz aylarında daha dikkatli olması gereken cilt rahatsızlığı bulunan insanlar var. Özellikle vitiligo dediğimiz beyazlama hastalığı olan kişilerin daha fazla korunması gerekiyor. Aynı şekilde albinizm hastalığı bulunan kişilerde dikkat etmeli."