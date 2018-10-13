Günyüzü Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Canbay trafik kazası geçirdi

Uğurcan Canbay, geçirdiği trafik kazasını hafif sıydıklarla atlattı.

Günyüzü ilçesinden Ankara'daki ailesinin yanına gitmek üzere yola çıkan Canbay'ın kullandığı otomobil, Polatlı Elak mahallesi girişinde sulama kanalına uçtu. Yola serilen ve herhangi bir uyarı levhası olmadığı belirtilen mıcır sebebi ile direksiyon hakimiyetini kaybettiği belirtilen Dr. Uğurcan Canbay, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan tıbbi müdahalenin ardından Canbay taburcu edilirken, araçtka maddi hasar meydana geldi.