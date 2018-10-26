Günyüzü Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu göreve başladı

Günyüzü İlçe Kaymakamlığı'na atanan Ömer Övünç Koşansu görevine başladı.

İçişleri Bakanlığınca yapılan görevlendirme ile Trabzon'un Araklı ilçesinden Günyüzü ilçesine tayin olan olan Kaymakam Koşansu, yaptığı açıklamada "Kaymakamlık görevini ifa edeceğim süre içerisinde; kamu hizmetlerinin etkin, adil ve tarafsız bir şekilde vatandaşlarımıza ulaştırılması için mesai arkadaşlarımla, yerel yöneticilerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla mesai mefhumu gözetmeksizin karşılıklı işbirliği ve koordinasyon anlayışı içerisinde olacağız. Bu vesilelerle birlikte Günyüzü'ne atanmış olmaktan duyduğum memnuniyeti dile getirmek istiyorum" diye belirtti.