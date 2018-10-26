İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Günyüzü Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu göreve başladı

Günyüzü İlçe Kaymakamlığı’na atanan Ömer Övünç Koşansu görevine başladı.

Günyüzü İlçe Kaymakamlığı'na atanan Ömer Övünç Koşansu görevine başladı.


İçişleri Bakanlığınca yapılan görevlendirme ile Trabzon'un Araklı ilçesinden Günyüzü ilçesine tayin olan olan Kaymakam Koşansu, yaptığı açıklamada "Kaymakamlık görevini ifa edeceğim süre içerisinde; kamu hizmetlerinin etkin, adil ve tarafsız bir şekilde vatandaşlarımıza ulaştırılması için mesai arkadaşlarımla, yerel yöneticilerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla mesai mefhumu gözetmeksizin karşılıklı işbirliği ve koordinasyon anlayışı içerisinde olacağız. Bu vesilelerle birlikte Günyüzü'ne atanmış olmaktan duyduğum memnuniyeti dile getirmek istiyorum" diye belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.