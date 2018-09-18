Günyüzü' nde trafik kazası, 1'i ağır 2 kişi yaralandı

Eskişehir'in Günyüzü ilçesin Gümüşkonak mahallesindee medana gelen trafik kazasında, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kayakent mahallesinden ilçe merkezine seyir halinde olan A.E.'nin kulandığı 26 ES 867 plakalı otomobil, Gümüşkonak mahallesi girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 3 takla atarak yol kenarındaki tarlaya uçtu. Araç içindeki sürücü ile yolcu S.P. camdan dışarı fırladı. Yaralılar, sağlık ekibi tarafından Polatlı Duatepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralı olan sürücü A.E. yoğun bakım servisine yatırılırken, diğer yolcu S.P. tedavisinin ardından taburcu edildi.