Günyüzü’ nde yangın paniği

Edinilen bilgiye göre yangın ilçeye bağlı Kayakent Mahallesi Topal Yaylası mevkiinde meydana geldi. Ömer Gökçe’ye ait evde yemek pişirmek için yakılan ocaktan çıkan alevler kısa sürede mutfağı sardı. Ev sahibinin de evde olmaması alevlerin kısa sürede büyümesine neden oldu. Yan tarafta bulunan düğündekilerin dumanları fark etmesi üzerine durum hemen itfaiyeye bildirildi. Vatandaşlar da ekipler gelene kadar adeta seferber olurken, yangın kontrol altına alındı.

Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.