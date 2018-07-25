Diğer
Kategoriler
25 Temmuz 2018 14:10

Günyüzü ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hızır Ayık’ın acı günü

Günyüzü ve Büyükşehir Belediyesi Meclis ÜyesiHızır Ayık’ın babası Hacı Halil İbrahim Ayık dün gece vefat etti.

Günyüzü ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hızır Ayık’ın acı günü

25 Temmuz 2018 14:10


Ak Parti Günyüzü İlçe Kadın Kolları Başkanı Nazik Ayık’ın da dedesi de olan 88 yaşındaki Halil İbrahim Ayık, bir süredir hastalıkla mücadele ediyordu. Merhum Ayık’ın cenaze namazı bugün öğlen namazına müteakiben Ayvalı mahalle camisinde kılındı. Cenaze namazına, yakınları ve çok sayıda ilçe halkının yanı sıra AK Parti Milletvekili Harun Karacan, eski milletvekili Salih Koca, Belediye Başkanı Remzi Arayit, Ak Parti eski İl Başkanı Dündar Ünlü, AK Parti Günyüzü İlçe Başkanı Mehmet Tevfik Şahin de katıldı. Namazın ardından cenaze mahalle mezarlığına defnedildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
29
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç