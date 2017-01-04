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04 Ocak 2017 15:23

Günyüzülu genç çiftçiler de muradına erdi

Günyüzülu genç çiftçiler de muradına erdi

04 Ocak 2017 15:23

Eskişehir’in Günyüzü ilçesindeki 4 çiftçiye de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Genç Çiftçi Desteklemeleri Projesi kapsamında büyükbaş hayvanları teslim edildi.
Eskişehir il merkezinde Hibe Desteği Programı kapsamında dağıtılan büyükbaş hayvanların bir bölümü Günyüzülü genç çiftçilere verildi. Günyüzü Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü A. Bora Kılınç gözetiminde 4 çiftçiye kişi başına 6 adet büyükbaş hayvan teslim edildi. Günyüzü ilçesinde toplamda 6 kişinin projeden faydalandığı, 2 vatandaşın da önümüzdeki günlerde küçükbaş hayvanlarının teslim edileceği belirtildi.



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