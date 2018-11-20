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Günyüzülü Selamet Şişman'dan 5 gündür haber alınamıyor

Eskişehir’in Günyüzü ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki Selamet Şişman’dan 5 gündür haber alınamıyor.

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki Selamet Şişman'dan 5 gündür haber alınamıyor.


Günyüzü Çakmak mahallesinde ikamet eden Selamet Şişman, Sivrihisar ilçesinde yatılı olarak lise eğitimi alıyordu. Okuluna bir süredir devamsızlığı bulunan Şişman'ın babası, durumu öğrenince çocuğundan eşyalarını toplayıp köye dönmesini istedi. Bunun üzerine 15 Kasım Perşembe günü Sivrihisar'dan ayrılan Selamet, köydeki evine gelmek yerine kayıplara karıştı. Tüm aramalara rağmen günlerdir çocuklarına ulaşamayan ve büyük endişe yaşayan ailesi durumu güvenlik güçlerine bildirerek yapdım istedi.


Ailesi, akrabaları ve tanıdıkları tüm sosyal medya hesaplarında Selamet Şişman'ın bulunmasına destek için duyurular yaparken, polis her yerde 16 yaşındaki Selamet'i arıyor.

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