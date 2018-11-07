Günyüzünde imam hatip okulları unutulmadı

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde imam hatip okullarının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Kuruluş yıl dönümü programları kapsamında, Kuran-ı Kerim tilavetleri, kasideler, şiirler okundu. Programa konuşmacı olarak gazeteci yazar İbrahim Kılıç katıldı. Öğrencilere yaptığı konuşmada; imam hatip okullarının öneminden, mezun ettiği önemli kişilerden ve hain FETÖ'nün 15 Temmuz'da yaptığı kalkışmanın sonuçlarından bahsetti. Programa Belediye Başkanı Remzi Arayıt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hikmet Kara, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.