Günyüzü'nde İmar Barışı bilgilendirme toplantısı yapıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Eskişehir İl Müdürlüğü tarafından görevlendirilen Şube Müdürü Murat Kayalı ve Mimar İpek Gülsoy vatandaşların sorularını yanıtladı. İmar barışıyla alakalı merak edilen herşey yanıtlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve TBMM Genel Kurulunda görüşülerek yasalaşan İmar Barışı düzenlemesi son günlerin en çok araştırılan konularından biri oldu. İmar Barışı hakkında merak edilenler toplantıda cevaplandı.