Günyüzü'nde iş yeri hırsızlığı

Mahallede bakkal dükkanı çalıştıran Hasan Çelik, sabah iş yerini açmak için geldiğinde camın kırık olduğunu farkederek jandarmayı aradı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri dükkanın soyulduğunu belirledi.

Dükkan sahibi Hasan Çelik, iş yerinin camlarında demir korkuluk olması nedeniyle, hırsız veya hırsızlarin binanın yan tarafında bulunan telefon direğinden destek alarak ikinci kata çıktıklarını anlattı. İkinci katın camlarını kırarak içeri sızan hırsızların, 10 bin lira değerinde sigara ve bir 200 lira nakit parayı çalarak kayıplara karıştığını söyleyen Çelik, "Mahallenin meydanında bulunan dükkanı soyacak kadar gözleri kara insanlar bunlar. Verilmiş sadakamız varmış ki karşılaşmadık, insanın canına dahi kastederler. Caydırıcı tedbirler alıyoruz, fakat kötü niyetli insanlar bitmiyor. Temennimiz hırsızların yakalanması" dedi.