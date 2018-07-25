Günyüzü’nde şiddetli fırtına

Eskişehir’de dün öğle saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış, bir süre sonra şiddetini artırdı. Zaman zaman fırtınanın da etkisini göstermesi ile bazı bölgelerde ağaçlar devrildi. Günyüzü ilçesinde de etkili olan yağmur ve fırtınadan dolayı Ayvalı Mahallesi’nde yapımı devam eden bir inşaatta hasar meydana geldi. Ömer Uluçay isimli vatandaşa ait garaj inşaatı, çıkan şiddetli fırtına dolayısıyla çöktü. İnşaat alanında herhangi bir kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken aile bireyleri de kazanın sadece maddi olarak atlatılmasından dolayı derin bir nefes aldı.

Öte yandan, Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre yağışların gün içerisinde aralıklarla devam edeceği öğrenildi.