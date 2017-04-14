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14 Nisan 2017 16:31

Günyüzü’nde trafik kazası, 1 kişi hayatını kaybetti

Günyüzü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Günyüzü’nde trafik kazası, 1 kişi hayatını kaybetti

14 Nisan 2017 16:31


Olay, ilçenin Kayakent mahallesi Tek Mezar mevkiinde meydana geldi. Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ait 06 BS 1855 plakalı E.S. yönetimindeki damperli kamyon, önünde seyreden YHT şantiyesine ait 06 FY 7654 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, Karayolları Genel Müdürlüğüne ait araçtaki sürücü E.S ağır yaralanırken, yolcu mahalinde oturan R.Ö. olay yerinde hayatını kaybetti.


Olay yerinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri incelemelerde bulundu. Yaralı sürücü ambulansla Polatlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.




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