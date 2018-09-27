Günyüzü'nde trafik kazası, 2 yaralı

Yeşilyaka mahallesinden ilçe merkezine seyir halinde olan Canan Yılmaz yönetimindeki 06 PSC 16 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla atmaya başladı. Üç takla atan araç talanın ortasında ancak durabildi. Araçta bulunan diğer 2 kişi boynundan ve belinden yaralanırken, sürücü Canan Yılmaz kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar 112 acil servis ekipleri tarafından Polatlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.