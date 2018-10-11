Gürleyik Çayı'nın doğal yapısı tehlike altında

Eskişehir'in sayılı doğal güzelliklerinden olan, Mihallıçık ilçesindeki Gürleyik Çayı; akış rejimi, doğa içindeki setlenmesi, doğal yapısı ve suyunun temizliği ile nadir akarsu ekosistemlerinden biri olarak biliniyor. Pek çok turistin ve doğaseverin ilgisini çeken bu bölge bilinçsizlik nedeni ile oldukça zarar görüyor. Yetkililer, Gürleyik Çayı içerisinde düzenli olarak sık sık trekking (doğa yürüyüşü) yapılmasının ekosisteminde bulunan pek çok omurgalı, omurgasız hayvan türleri ile sucul hayvanların yok olmasına sebebiyet verdiğini belirtiyor.

Gürleyik Doğal ve Tarihi Varlıkları Koruma Geliştirme Derneği Başkanı Halit Gürsoy, doğal ekosistemin dengesini bozan bu tarz faaliyetlerin önüne geçmek adına önemli açıklamalarda bulundu. Gürsoy, “Doğa bir bütün olup kendi içinde bir dengeye sahiptir. Doğal güzelliklerimizden sosyal anlamda yararlanmak doğaya ve içerdiği canlılara zarar verilmesi anlamına gelmemelidir. Gürleyik Çayı gibi doğa harikası bir bölgede kalabalık gruplar halinde sürekli su içinden trekking yapılması, akarsuyun ekolojik dengesini bozacak, belki de henüz bilmediğimiz türlerin daha farkına bile varmadan yok olmasına sebep olabilecektir” şeklinde konuşarak Gürleyik Çayı içerisinde yürüyüş yapılmaması için çağrıda bulundu.