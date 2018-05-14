Gürleyik Şelalesi’nde piknik yapılmasına karşı tepki büyüyor

Eskişehir’in Mihallıççık ilçesine yaklaşık 27 kilometre uzaklıkta bulunan Gürleyik Şelalesi, doğal güzelliği ile görenlerini adeta kendine hayran bırakıyor. Ancak turistler tarafından son zamanlarda ilgi odağı olan şelalenin su yatağında piknik yapılıyor. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Gürleyik Doğal ve Tarihi Varlıkları Koruma Geliştirme Derneği Başkanı Halit Gürsoy, çay yatağında piknik yapılmaması gerektiğini vurguladı. Gürsoy, "Gürleyik Çayı’nın temiz akması için çay yatağında piknik yapılmasın. Bunun güzel bir örneğini Bursa’nın Kemal Paşa ilçesinin Su Uçtu Şelalesi’ne gittiğimde gördüm. Suya girilmiyor. Her taraf tertemiz, pırıl pırıl. Bir tek çöp göremezsiniz. İnsanlar fotoğraf çekiyor, video çekimi ve yürüyüş yapıyor. Gürleyik Şelalemiz de artımız var. Suya girerek serinleyebilirsiniz. Başka alanda piknik yapılabilir. Gürleyik Çayı’nın yatağında piknik yapılmaması için Valimizden ve Çevre Şehircilik ve Bakanlığı’ndan destek alacağımızı umut ediyorum" diye konuştu.