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26 Temmuz 2018 16:35

Gürleyik uluslararası kitapta

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi’nde öğrenim gören Büşra Vural, öğretmenleriyle birlikte gerçekleştirdiği ‘Gürleyik Creak Tufa Forms Eskişehir/Türkiye’ adlı çalışmasını bir yayın evi bünyesinde uluslararası kitaba taşıdı.

Gürleyik uluslararası kitapta

26 Temmuz 2018 16:35


Gürleyik’in uluslararası platformlarda anılmasından gurur duyduğunu belirten Gürleyik Doğal ve Tarihi Yaşamı Koruma Geliştirme Derneği Başkanı Halit Gürsoy, yaptığı açıklamada “Gece Akademi bünyesinde hazırlanan eserler, doğrudan veya dağıtımcı kuruluşlar aracılığıyla ülke içerisindeki üniversite ve kütüphanelere ulaştırıldığı gibi aynı zamanda Pirinceton Üniversitesi, Halle Wittenberg Üniversitesi, Harvard Üniversitesi, Toronto Üniversitesi, Oxford Üniversitesi kütüphanelerine gönderilerek dünya genelindeki akademisyen ve araştırmacılara ulaşması sağlanmaktadır” ifadelerine yer verdi.


Başkan Gürsoy, konuşmasına, 19 Mayıs Üniversitesi Coğrafya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ali Uzun ve öğretim üyelerine teşekkür ederek son verdi.




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