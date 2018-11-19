Güvelenme doğal ürün göstergesi

Bakliyatların saklandığı yerlerde güvelenmesi, ev hanımlarının en büyük sorunlarından biri olarak biliniyor. Saklama şartlarının sağlanmasına rağmen güvelenen ve böceklenen ürünlerin, aslında paketli ürünlere göre daha kaliteli olduğu üreticiler tarafından söyleniyor. Paketli ve saklama süreleri uzun olan ürünlerin içerisinde kimyasal maddelerin olması, güvelenmeyi ortadan kaldırsa da, içerilerine katılan katkı maddeleri insanlara zarar veriyor. Bakliyat üreticisi ve satıcısı olan İlhami Dayar ise güvelenen ve açık olarak satılan ürünlerin paketli gıdalara göre çok daha sağlıklı olduğunun altını çiziyor.

“Bakliyatların 2 sene dayanabilmesi için mutlaka büyük ilaca maruz bırakmanız lazım”

Dayar, 37 yıldır bakliyat üreticiliği ve satışı yaptığını, paketli bakliyatların içlerinde kimyasal maddeler bulunduğu için raf ömürlerinin uzun olduğunu ifade etti. İlhami Dayar, “Paketli ürünlere baktığınız zaman üzerinde 2 sene kullanma ömrü yazıyor. Normalde bakliyat 2 sene dayanmaz. Kesinlikle dayanmaz. Bunun 2 sene dayanabilmesi için mutlaka ve mutlaka çok büyük ilaca maruz bırakmanız lazım ki dayansın. Şimdi marketlerin hepsinde paketli ürünler var. Onların hiçbirinde böceklenme olmuyor. İnsanlar artık cahil değil. İnternet diye bir şey var. İnternetten artık her türlü bilgiye sahip olabiliyoruz. Şimdi oradaki paketli ürünlerin hepsi haddinden fazla ilaca tabi tutulduğundan dolayı 2 sene rafta durabiliyor ve bozulmuyor” şeklinde konuştu.

“Bakliyatları böceklendirmemenin tek yolu var”

Satışı yapılan bakliyatların böceklenmemesinin tek yolunun içlerine kimyasal madde katmak olduğunu söyleyen Dayar, “Biz açık bakliyat satıyoruz. Bizimki 1 yıl olmadan böceklenme yapıyor. Biz böceklendikten sonra bu ürünleri satmıyoruz, ama bizim ürünümüz böceklendiği için kötü mü? Ben kesinlikle kötü olduğuna inanmıyorum. Çünkü sattığımız ürünleri biz kendi evimizde rahat bir şekilde yiyoruz. Böceklenen ürünümüz de var. Bunları da biz evimizde rahat bir şekilde tüketiyoruz. Buna yeterli miktarda ilaç yapılmış olsa bunlarında böceklenmeyeceğini ben biliyorum. Ben 1981 yılından beri bu ticareti yapıyorum. Yani 37 senedir. Az çok bakliyatla alakalı bildiğim şeyler var. Yani biz bunları böceklendirmemeyi biliyoruz, bunun tek yolu ürüne kimyasal madde katmak ve bunu insanlara satmaktır. Vatandaşlara benim önerim, kesinlikle ve kesinlikle açık ve yerli ürün alsınlar. Çünkü dışarıdan gelen ürünlerin hepsi haddinden fazla ilaçlanıyor. Bakın haddinden fazla diyorum. Marketlere gittikleri zaman insanlar baksınlar, alıp hemen sepete atmasınlar. Ürünün menşeinin ne olduğuna baksınlar. İthal mi? Yerli mi? İthal geliyorsa ürün Türkiye'de dayanabilmesi için mutlaka içerisine kimyasal katılıyorlar ve o da raf ömrünü uzatıyor” diye belirtti.

Bakliyatların böceklenmemesi için sıcak ortamda bulundurulmaması gerektiğini söyleyen İlhami Dayar, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

“Bu ürünlerin böceklenmemesi için yapmamız gereken en sağlıklı durum serin yerde muhafaza etmek. Her bakliyatın içerisinde zaten o böceklerin yumurtaları var. Bu yumurta ne zaman açığa çıkıyor? Gerekli ortamı sağladığınız zaman çıkıyor. Bu da nedir? Sıcak bir ortam. Alın bizdeki ürünü kalorifer peteğinin altına koyun 3-5 gün sonra böceklenmeyi kesinlikle göreceksiniz. Bakın kesinlikle diyorum. Serin yerde muhafaza ettiğiniz müddetçe hiçbir bakliyat ürünü böcek yapmaz ama serin yerde muhafaza etmek şartıyla. Sıcak yerde olduğu müddetçe de gerekli ortamı biz sağlamış oluyoruz. Sıcakta da içerisindeki yumurtalar canlanıyor. Canlanan böceklerde açığa çıkıyor.”