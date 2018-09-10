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Güz dönemi çocuk kursları başlıyor

Tepebaşı Belediyesi Güz Dönemi Çocuk Kursları başlıyor.


Yaklaşık 30 farklı branşta gerçekleştirilecek kurslar için kayıt işlemleri 21 Eylül tarihine kadar devam edecek. Yaklaşık 30 farklı branşta düzenlenen kurslar için kayıt işlemleri 10 Eylül'de başladı ve 21 Eylül'e kadar devam edecek. Çocukların sağlıklı bir biçimde gelişmesine katkı sağlanması amacıyla gerçekleştirilecek kursların dolması bekleniyor. Çocuklara yönelik olarak bölge genelinde hizmet veren merkezlerde düzenlenecek kurslar kapsamında; oyun ve beceri grubu, drama, halk dansları, satranç, jimnastik, çocuk yogası, seramik, masa tenisi, piyano, bilgisayar, model uçak, bağlama, öykü yazarlığı, ritim, ebru, cam, bağlama gibi eğitimler çocuklar ile buluşacak.

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