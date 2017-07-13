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13 Temmuz 2017 11:02

’Güzel Konuşma’ kursunu bitirenlere törenle sertifikaları verildi

Eskişehir Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından Türkçenin düzgün kullanılması amacıyla düzenlenen ’Güzel Konuşma’ kursunu bitirenlere, dernek binasında düzenlenen törenle sertifikaları verildi.

’Güzel Konuşma’ kursunu bitirenlere törenle sertifikaları verildi

13 Temmuz 2017 11:02


Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneğinde; Odunpazarı Halk Eğitim Merkezi bağlantılı ve kurs öğretmenliğini Şeker Aybala’nın gerçekleştirdiği diksiyon eğitiminde, kursu tamamlayan kursiyerler, dernek binasında yapılan törenle sertifikalarını aldı. Sertifikaların kursiyerlere taktım edilmesinden önce bir konuşma yapan Eskişehir Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Doğanses, ’’Bir milleti ayakta tutan, onun varlığını ve devamını sağlayan, bir millete mensup olma hazzını veren ve bireylerini birbirine yaklaştırarak onlar arasında birlik yaratan unsur olarak dilin, millet hayatındaki yeri çok önemlidir. Öyle ki; milletin varlığı, dilin varlığıyla mümkündür. Milli varlığın korunmasıyla dilin korunması arasında çok sıkı bir bağ vardır. Dil, milletin manevi gücünün aynasıdır. Bir milletin kültürel değerlerini oluşturan ve o milleti ayakta tutan; edebiyatı, sanatı, bilim ve tekniği, dünya görüşü, ahlak anlayışı, müziği geçmişten günümüze ancak dil sayesinde aktarılmaktadır. Dolayısıyla dilin korunmasıyla, milli varlığın korunmasını aynı seviyede algılamak gerekir. Eskişehir Halk Eğitim Merkezi ile işbirliği yaparak Türkçe’mizin düzgün kullanımına katkıda bulunmak adına, bu kursları dernek binamızda açtık. Diksiyon eğitimini tamamlayan kursiyerlerimiz, düzenlenen törenle diksiyon sertifikalarını aldılar. Biz de bir sivil toplum kuruluşu olarak eğitim misyonumuzu yerine getirdiğimiz için mutluyuz” diye belirtti.


Doğanses, ’’Eğitim faaliyetlerimiz önümüzdeki günlerde de çeşitli dallarda devam edecektir” diye ifade etti.




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