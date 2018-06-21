Güzel Sanatlar Fakültesi mezunlarına veda etti

Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Opera ve Bale Salonu’nda gerçekleştirilen törene; Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Gültekin, Prof. Dr. Mustafa Kemal Biçerli, Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı’nın yanı sıra öğretim elemanları, üniversite mensupları, mezunlar ve aileleri katılım gösterdi.

"Hepimizin geçtiği yollardan geçeceksiniz"

Mezunlar ve aileleriyle birlikte olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, “Bundan sonra da şimdiye kadar olduğu gibi, birçok sorunla karşılaşacaksınız. Zaman zaman aşmakta zorlanacağınız bu sorunlar, sadece mesleki yaşantınızla ilgili olmayacak. Hepimizin geçtiği yollardan geçeceksiniz. Hepimizin çözmek için çaba sarf ettiğimiz sorunlarla yüzleşeceksiniz. Şundan kuşkum yok ki Anadolu Üniversitesi’nde geçirdiğiniz yıllar, aldığınız eğitim, katıldığınız ya da düzenlediğiniz kültürel ve sanatsal etkinlikler, kurduğunuz dostluklar ve çoğu zaman dört mevsimi ile hemhal olduğunuz kampüslerimizin size kattıkları sayesinde bu sorunları bizlerden çok daha kolay aşacaksınız” şeklinde konuştu.

"Ülkemiz ve insanlık için başarılı olmak zorundasınız"

“Şunu hiçbir zaman unutmayın ki bu aziz millet bizleri olduğu gibi, sizleri de çok büyük fedakârlıklarla okuttu” diyen Prof. Dr. Naci Gündoğan, “Artık ülkemiz ve kendiniz için sorumluluk alma zamanınız geldi. Sizler sadece kendiniz ve aileleriniz için değil; ülkemiz ve insanlık için de başarılı olmak zorundasınız. Özellikle mezuniyet zamanlarının sizlerde oluşturduğu buruk sevince ve sonrası ile ilgili yaşadığınız tedirginliğe yabancı olmadığımızı bilmenizi isterim. Yaşadığınız buruk sevinci ve mezuniyet sonrası ile ilgili tedirginliğinizi biraz da olsa azaltır diye düşünerek Anadolu Üniversitesi ile bağınızın kopmadığını, aslında daha da güçlenerek artacağını söylemeliyim” şeklinde konuştu.

"Üniversitenizin kapıları da sizlere her zaman açıktır"

Anadolu Üniversitesinin öğrencilerine yüklediği kurumsal kimliğin yanı sıra mezuniyetleri sonrasındaki gayretleriyle pek çok kapının mezunlara açılacağına da değinen Gündoğan, “Üniversitenizin kapıları sizlere her zaman açıktır. Burada edindiğiniz dostluklar sizleri hiçbir zaman bir başına bırakmayacaktır. Anadolu Üniversitesi, 60 yıllık geçmişi ile kocaman bir aile olarak her zaman sizlerin arkasında olacaktır. Bu duygularla başarılarınızın devamını diler ve sizleri, mezuniyetiniz dolayısıyla can-ı gönülden kutlarım. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Yolunuz ve bahtınız açık olsun” diye konuştu.

"Emanetlerinize sahip çıkmak için elimizden geleni yaptık"

Mezunların bugünlerini, kıymetli ailelerine borçlu olduklarına dikkat çeken Rektör Gündoğan, “Çocuklarınızın daha güzel koşullarda yaşamaları ve müreffeh bir geleceğe sahip olmaları hayaliyle yıllardır çaba sarf etmektesiniz. Yaptığınız fedakârlıkların değerini ölçebilmek elbette mümkün değil. Bizler, Anadolu Üniversitesinin bütün çalışanları, bu fedakârlıklarınızın bize yüklediği sorumlulukla yıllardır, emanetlerinize sahip çıkmak için elimizden geleni yaptık. Bütün imkânlarımızla kurduğunuz hayallerin gerçekleşebilmesi için çalıştık. Yaşadığımız dünyanın gereklilikleri her neyse, gençlerimizi bu gereklilikler doğrultusunda donatmaya uğraştık ve artık onların sahip oldukları bilgi birikimi ve kazandıkları tecrübeyle, daha güzel bir dünya için üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirebilecek durumda olduklarını düşünüyoruz. Hatta Anadolu Üniversitesi farkı ile akranlarının çok daha ötesinde bir konumda olduklarına eminiz. Bu yüzden bundan sonra yapılabilecek en önemli şeyin, onlara güvenmek, sahip oldukları bilgi birikimlerini ve tecrübelerini hayata geçirebilmeleri için onları desteklemeye devam etmek olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

"Sanata ve sanat eğitimine katkı sağlamaya çalıştık"

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Emel Şölenay, “Fakültemiz 1985 yılında ‘Sanat ve Tasarım’ eğitimine başladı. Bu kurulduğu yıllar içerisinde Türkiye’de önde gelen sanat eğitimi veren kurumlar arasında yer aldı. Bu başarının zeminini; yaratıcılığa, özgünlüğe, sosyal duyarlılığa, kurumsal düşünceye ve çağdaş evrensel gelişmelere dayanan bir eğitim modeli oluşturuyor. Bu modelin uygulanmasında öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimiz arasındaki diyalog ve birliktelik önemli bir etken oldu. Çünkü biliyoruz ki bir eğitim kurumunun en asli amacı öğrencileri geleceğe hazırlamak. Fakülte olarak kendi alanlarında çok değerli olan öğretim elemanlarımızı ve sevgili öğrencilerimizi destekleyerek bugüne kadar ulusal ve uluslararası düzeyde önemli etkinliklerde varlık gösterdik. Eğitim kadromuz ve öğrencilerimizle birlikte sanata ve sanat eğitimine katkı sağlamaya çalıştık” ifadelerini kullandı.

"Mezunlarımıza gelecek yaşamlarında başarılar dilerim"

Fakültenin; canlı, dinamik, üretken bir anlayışla çağdaş sanatın sorunlarına ve toplumsal, kültürel meselelere duyarlılıkla kendi çevresinde dönüştürmeyi ve sanata evrensel olarak katkıda bulunmayı amaçladığını söyleyen Prof. Şölenay, “Geleceğin sanatçılarını ve sanat eğitimcilerini yetiştirmenin ve onları yaşama hazırlamanın sorumluluğuyla, fakültemiz sanat eğitimin modern, çağdaş ve yaratıcı biçimde tartışılmasını, yorumlanmasını ve bu süreç sonunda mezun olan öğrencileri gelecekle buluşturmayı bir görev olarak görmektedir. Mezunlarımızın hem sanat alanında hem de çeşitli iş sahalarında yakaladıkları başarıları duymaktan son derece memnunum. Ülkemizin gelişimine, insani ve tarihsel zenginliğine değerli katkılar sunan ve bu damarı besleyen gençlerimizi yetiştirmenin mutluluğu içindeyiz. Yeni mezun olan öğrencilerimizin de aynı başarıyı devam ettireceğinden eminim. Bu yıl fakültemizde dereceye giren öğrencilerimizi kutlar ve mezunlarımıza gelecek yaşamlarında başarılar dilerim” dedi.

Fakültede dereceye giren öğrencilerden Zeynep Altay, Ayten Ersoy ve Muzaffer Tepekule diplomalarını ve hediyelerini Rektör Prof. Dr. Naci Gündoğan ve rektör yardımcılarının ellerinden aldılar. Tören, mezunların kep atmalarının ardından son buldu.