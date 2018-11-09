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"Güzel Sanatlar Fakültesinde "10. Uluslararası Kaligrafi ve Tipografi Çalıştay Sunumu"

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü tarafından 10.

Uluslararası Kaligrafi ve Tipografi Etkinliği kapsamında düzenlenen, “10. Uluslararası Kaligrafi ve Tipografi Çalıştay Sunumu” Kongre Merkezi Kırmızı Salon'da gerçekleştirildi.


Çalıştay sunumunda, öğrencilerin ve danışmanlarının bir hafta boyunca yaptığı eserler incelendi. Sunumlarda eserlerin yapılış amacına, nasıl yapıldığına ve kullanılan yöntemlere değinildi.


Sunumların ardından çalıştaya danışman olarak katılan kaligrafi ve tipografi sanatçıları İpek Torun, Can Dağlı, Muhammed Elmahdy, Tomas Christoforos, Savaş Çevik ve öğrencilerine katılım belgeleri takdim edildi.

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