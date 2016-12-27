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27 Aralık 2016 17:32

Güzel Sanatlar Fakültesi’nde yılbaşı panayırı

Güzel Sanatlar Fakültesi’nde yılbaşı panayırı

27 Aralık 2016 17:32

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin düzenlediği geleneksel yılbaşı panayırı, Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğretim elemanları ve öğrencilerinin katılımı ile başladı.
Öğrencilerin kendi çalışmalarını sergilediği ve satışa sunduğu geleneksel yılbaşı panayırı ile ilgili düşüncelerini dile getiren Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Emel Şölenay şunları söyledi:
“Fakülte olarak güz ve bahar dönemleri olmak üzere yılda iki kez panayır düzenliyoruz. Bu panayırlarla öğrenciler hem çalışmalarını sergileme fırsatı buluyor hem de panayırda satışa sunulan ürünlerle harçlıklarını çıkarıyorlar.”
Biblolar, takılar, duvar süsleri, magnetler gibi hediyelik eşyaların yanı sıra kurabiye ve pastaların da misafirlerin beğenisine sunulduğu panayırın, 2 gün açık kalacağı bildirildi.



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