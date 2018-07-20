Hacı Ali Bey mahallesi çağdaş bir görünüme kavuşuyor

Vatandaşlar için günün koşullarına en uygun ve çağdaş mahalleler oluşturma hedefiyle çalışan Tepebaşı Belediyesi’ne bağlı merkez mahallerden olan Hacı Ali Bey mahallesinde, Dumrul, Uluhan, Ülkü ve Batı sokaklarda başlatılan üst yapı çalışmaları da devam ediyor. Çalışmaların ardından mahallenin üst yapı eksiklerinin tamamlanmış olacağı öğrenildi.

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalarla, Hacı Ali Bey Mahallesi’nde zaman içinde yıpranan yol ve kaldırımlar yenilenirken, kurallara aykırı park eden araçlara engel olmak için kaldırımlara taş dubalar yerleştirildi.

Kaldırım çalışmalarının tamamlanmasının ardından asfalt dökme işine başlanacağını ifade eden Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, yaz mevsiminin yol ve kaldırım çalışmaları açısından son derece verimli geçtiğini ifade ederek, Tepebaşı genelinde ihtiyaç duyulan noktalarda gerekli çalışmaların devam edeceği belirttiler.