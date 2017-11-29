Hacı Bektaş Veli Derneği’nden Nabi Avcı’ya ziyaret

Dr. Nabi Avcı’yı meclisteki makamında ziyaret etti.

Nabi Avcı’ya derneğin son 4 yıldır yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Kamer Ali Durur ve Hüseyin Özel, bundan sonra yapılması planlanan projeler hakkında da bilgi verdiler.

Büyükdere Mahallesi Ali Çetinkaya Caddesi üzerinde bulunan toprak saha içerisinde Hacı Bektaş Veli Derneği’nin 660 metrekare arsa payı olduğunu belirten Kamer Ali Durur, bu alan içerisinde kültür merkezi yapılmasını planladıklarını belirtti. Başta Kültür Merkezi olmak üzere yapılacak projeler için bu alanın yetersiz geldiğini belirten yönetim kurulu üyesi Hüseyin Özel, derneğin sahip olduğu arsanın arttırılması için birçok girişimde bulunulduğunu söyledi. Bu alan içerisinde Tekel Genel Müdürlüğü’ne ait olan 2 bin 46 metrekare arsanın da derneğe tahsisinin yapılması için çalışmalar yaptıklarını belirten Kamer Ali Durur ve Hüseyin Özel, Nabi Avcı’dan bu konu hakkında destek istedi.

Nabi Avcı ise bu alanın Eskişehir Hacı Bektaş Veli Derneği’ne tahsisi konusunda ilgileneceğini ve konunun takipçisi olacağı hakkında söz verdi. Nabi Avcı’yı Eskişehir’de olduklarında derneğe de beklediklerini belirten Hacı Bektaş Veli Derneği üyeleri, ziyaret sözünün ardından görüşmeyi tamamladılar.