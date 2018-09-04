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04 Eylül 2018 11:16

Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Eskişehir’in İnönü ilçesinde hafif ticari arasın şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

04 Eylül 2018 11:16


Edinilen bilgiye göre, olay, Eskişehir-İnönü karayolunun 10’uncu kilometresinde meydana geldi. Sedat T. (22) idaresindeki 03 BR 663 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Araç içerisinde bulunan Aslı Çolak (18) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Sedat T. ise yaralandı. Sedat T. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Araçta bulunan eşyalar ise çevreye savruldu.




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