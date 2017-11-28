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28 Kasım 2017 11:16

Hafta sonu 5 bin engelli öğrenci Açıköğretim sınavınlarına girdi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, engelli bireylere eğitimde fırsat eşitliği sağlamaya devam ediyor.

Hafta sonu 5 bin engelli öğrenci Açıköğretim sınavınlarına girdi

28 Kasım 2017 11:16


Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin 2017-2018 Güz dönemi ara sınavları, hafta sonu tamamlandı. Eğitim materyallerinden sınav hizmetlerine kadar birçok alanda engellilere yönelik kolaylıklar sağlama ve yeni ürünler ortaya koyma amacında olan Açıköğretim Sistemi, engellilere hem eğitim hem de sosyal hayatta imkânlar sunuyor. Engellilere yönelik sağlanan kolaylıklar, yapılan çalışmalar ve ileride düzenlenecek olan etkinliklere öğrenciler “engelsizaof.anadolu.edu.tr” adresinden ulaşabiliyor.



5 bin 365 engelli öğrenci sınavlarda ter döktü


Engelli bireylerle her alanda özel olarak ilgilenen Açıköğretim Sistemi, sınavlarda da öğrencilerin yanında oluyor. Engellilere özel oluşturulan sınıflarda sınavlara giren öğrencilere engel durumlarına göre ders ve sınavlarda da kolaylıklar sağlanıyor. Açıköğretim Fakültesi Güz dönemi ara sınavlarında 5 bin 365 engelli öğrenci sınava girerken 8 bin 412 yardımcılı engelli gözetmeni de bu sınavlarda görev aldı. Açıköğretim sınavlarına kitaplardan ve özellikle eKampüs sisteminden hazırlandıklarını belirten öğrenciler de Açıköğretim sınavlarında da herhangi bir sorun yaşamadıklarını dile getirdiler.




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