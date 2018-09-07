Hafta sonu Tepreş ile renklenecek

Geleneksel Tepreş Şenliği 9 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek.

Odunpazarı Belediyesi’in de destek verdiği Geleneksel Tepreş Şenliği 9 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek. Kırım Tatar kültürünün, örf ve adetlerinin yaşatıldığı, doğanın hareketlenmesini, canlanmasını simgeleyen Geleneksel Tepreş Şenliği Kocakır Piknik Alanı’nda yapılacak. Tepreş ağalığını Burhan Çifter’in yapacağı şenlikte, Kırım halk oyunları, kuşak güreşleri, tatar aşı yarışması ve çocuk yarışmaları yapılacak. 32. Geleneksel Tepreş Şenliği’ne gitmek isteyen vatandaşlar için Kırım Lokali önünden 08.00 itibariyle otobüsler hareket edecek. Bu otobüsler yarım saat aralıklarla Tepreş alanına karşılıklı sefer düzenleyecek.