Hakan Aysev Cumhuriyet Bayramı konseri Espark'ta

ECE Türkiye tarafından yönetilen Espark Alışveriş Merkezi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı muhteşem bir konserle kutlamaya hazırlanıyor.

Bulunduğu şehrin ve bölgenin sosyal ve kültürel yaşamının cazibe merkezi olan Espark Alışveriş Merkezi, Cumhuriyet'in 95'inci yılını ünlü tenor Hakan Aysev konseri ile kutlayacak. 28 Ekim Pazar günü Espark AVM -1 katta saat 17.00 de başlayacak konserde ünlü tenor şarkılarını Cumhuriyet Bayramına özel söyleyecek. Ücretsiz konsere herkes davetli olduğu belirtildi.