Halit dede ve torunu rekora koşuyor

Herşey mavi kapak kampanyasının ilk başladığı günlerde yaşandı. O sıralarda okullarda meşhur olan kampanya ile bir çok engelli vatandaşa tekerlekli sandalye alınmıştı. Melike Sarıtaş da bu kampanyaya katılarak okul birincisi olmayı hedefledi. Fakat 15 kapak eksik topladığı için yarışmada birinci olamadı. Bu duruma çok üzülen torununu gören Halit Aydoğan, sonraki yıl yapılan yarışma için Melike Sarıtaş ile birlikte binlerce kapak topladı. Ardından dede Aydoğan ve torun Sarıtaş, evlerinin bir kısmını mavi kapaklara ayırırken, çevredekilerin de desteğini alarak engellilere umut ışığı olmaya başladılar. Dede ve torun yıllardır topladıkları bu mavi kapaklar ile geçtiğimiz yıl 88. tekerlekli sandalyeyi almışlar ve sahiplerine teslim etmişlerdi. Bu yıl toplanan kapaklar ile 10 adet tekerlekli sandalye alınırken, toplam sayı 98 oldu. Bu tekerlekli sandalyelerin 4 tanesi hemen ihtiyaç sahibi engellilere ulaştırılırken, 6 adeti önümüzdeki günlerde sahiplerine teslim edilecek.

"Türkiye’den rakiplerim olsun"

Sümer Mahallesi Fatih Sokak’ta ikamet eden dede ve torunu, çevredeki vatandaşlardan daha fazla ilgi bekliyor. Evlerde atılan mavi kapakların kampanyaya dahil edilmesini isteyen 72 yaşındaki Halit Aydoğan, hedeflerinin 150 tekerlekli sandalye olduğunu söyledi. Aydoğan, "Her sene 8 ila 10 arasında tekerlekli sandalye veriyoruz. Bugüne kadar 88 tane tekerlekli sandalye verdik, 4 tane geçtiğimiz günlerde sahiplerine ulaştırıldı. 6 tane de şu anda elimizde var ve ilerleyen günlerde verilecek. Böylece sayı 98 olacak. Hedefimiz Allah’ın izni ile 150’dir. Bunu tamamlayınca mutluluğumuza ereceğiz. Vatandaşlarımızın desteği olmasa zaten biz bunu yapamayız. Bizim tüm gücümüz vatandaşlar. Eskişehir’in her mahallesinden bize yardımcı olan vatandaşlar var. Vatandaşların gönderdiği kapaklar ile alınan tekerlekli sandalyeler burada. Tekerlekli sandalyeleri verdiğimiz kişilerin tek tek isimleri ve adresleri mevcuttur. Akıllarına zerre kadar bir şey gelmesin ama Eskişehir’de istiyorum ki bana bir rakip çıksın. Sadece Eskişehir’de değil, Türkiye’den rakiplerim olsun. Ben bugün 98 araba verdim, inşallah onlar 128, 138, 300 araba verir. Böyle rakipler istiyorum. Engelli kardeşlerime de engelsiz hayat diliyorum. Herkes bir engelli adayıdır ve engelsiz olanlar bunu unutmasın" dedi.

"Ölene kadar devam edeceğiz"

Yaptıkları çalışmayla yaşadıkları mutluluklarını ifade eden 16 yaşındaki torun Melike Sarıtaş ise; "Yıllardır dedemle bu işi yapıyoruz. Yaptığımız için de çok mutluyuz. İzleyenler bu duyguyu nasıl anlar bilmiyoruz ama 98. arabayı verdiğimiz için çok mutluyuz. Engelli vatandaşlara elimizden geldiği kadar çok yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bize bir kapak bile gelse, çok fazlasıyla mutlu oluyoruz. Bu konuda mahalledeki büyüklerimiz daha çok yardımcı oluyorlar. Esnaflarımız özellikle ama ben kendi yaşıtlarımdan da destek görmeyi çok istiyorum. Hedefimiz gözlerimizi yumana kadar. Elimizden geldiği kadar engelli kardeşlerimize yardımcı olacağız. İlk başlarda hedefimizi 150 tekerlekli sandalye olarak belirledik. 150 olunca artık gözlerimizi kapatana kadar, ölene kadar devam edeceğiz. Çünkü engelli kardeşlerimizin mutluluklarını gördüğümüz zaman biz dedemle daha çok mutlu oluyoruz. Geçen yıl 88. arabamızı almıştık. Bu yıl 98. arabamızı alıyoruz. Engelli arabalarının 4’ünü verdik, şu anda 6’sı burada. İnşallah toplumuzun da desteğiyle daha çok engelli arabası alacağız" diye konuştu.