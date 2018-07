Halit Dede ve torununa artık kargo ile mavi kapak geliyor

Dede ve torununun devam ettirdiği projeye artık il dışından kargo ile mavi kapak gönderiliyor.

Mavi kapak kampanyasının ilk başladığı günlerde okullarda toplanan mavi kapaklar ile birçok engelli vatandaşa tekerlekli sandalye alındı. Melike Sarıtaş da bu kampanyaya katılarak okul birincisi olmayı hedefledi. Fakat 15 kapak eksik topladığı için yarışmada birinci olamadı. Bu duruma çok üzülen torununu gören Halit Aydoğan, sonraki yıl yapılan yarışma için Melike Sarıtaş ile birlikte binlerce kapak topladı. Ardından dede Aydoğan ve torun Sarıtaş, evlerinin bir kısmını mavi kapaklara ayırırken, çevredekilerin de desteğini alarak engellilere umut ışığı olmaya başladı. Dede ve torun yıllardır topladıkları bu mavi kapaklar ile 118 tekerlekli sandalyeyi sahiplerine teslim etti. Dede ve torunun sosyal medyada açtıkları hesaplar yoğun ilgi görürken, bu hesaplardan ulaşan vatandaşlar kargo aracılığıyla mavi kapak gönderimi yapıyor. Bu sayede toplanan mavi kapaklarla alınan 14 tekerlekli sandalye ise, yeni adreslerine ulaşmak için gün sayıyor.

"Bu kampanyayı tüm Türkiye’nin duymasını istiyoruz"

Eskişehir dışına tekerlekli sandalye göndermeye başladıkları için mutlu olduklarını söyleyen torun Melike Sarıtaş, "Bizim dede torun mavi kapak diye bir instagram sayfamız var. Onun sayesinde desteklerimiz iyice arttı. Zaten dedemle bana tüm halkımız destek veriyordu. Yakın çevrelerimiz her yer destek veriyordu. Şimdi bu desteğimiz katbekat arttı. Kargolarımız geliyor. Hatta tekerlekli sandalye gönderenlerimiz bile oldu. İnşallah bu kampanyayı tüm Türkiye’nin duymasını istiyoruz. Özellikle bu sayfayı açtık. Şu anda biz bu konuda Türkiye birincisiyiz. Umarım desteklerinizle de daha çok kardeşimize, yaşlımıza, her ihtiyacı olan insana yardım edeceğiz. Tüm Türkiye’nin desteğini bekliyoruz. Umarım daha güzellerini sizlerin destekleriyle başaracağız. Aslında her şehrimizden destek geliyor. Özellikle Trabzon tarafından çok fazla destek görüyoruz. Şu anda kayıtlı olan 116. sandalyemiz var ama Adana’ya ve Erzincan’a gönderdiğimiz var. Onlarda gidince çok fazla sayı olacak" dedi.

"Bizim ellerimiz kirlensin, yüreklerimiz temiz kalsın"

Yapılan projede gösterişin kesinlikle olmadığını vurgulayan Sarıtaş, "Biz daha çok insana umut olmak istiyoruz. Yeter ki kardeşlerimiz yaşlılarımız mutlu olsun. Biz onlar için elimizden gelen her şeyi yaparız. Çöpte de bulsak yerde de bulsak ne şart olursa olsun biz topluyoruz. Hani yeter ki onlara bir el ayak olabilelim. Onların hayatlarına dokunabilelim. Bizim yeter ki ellerimiz kirlensin, yüreklerimiz temiz kalsın. Herkesten aynı desteği bekliyoruz. Sosyal medyada tabii ki kötü yorum yapan insanlar oluyor. Yani bunu gösteriş için yaptığımızı söylüyorlar. Bu bir hayır işi asla bir gösterişi olmaz. Çünkü zaten 11 senedir yapıyoruz. Gösteriş diye bir şey asla söz konusu değildir. Biz böyle her yeri yapıyoruz ki daha çok insan bilinçlensin. O yüzden paylaşımlar yapıyoruz ve daha öncede dediğim gibi dolandırıcılıklar olduğu için biz kendimizi ne kadar iyi ifade edebilirsek o kadar çok destek toplarız ve insanlar bize o kadar çok güvenir. İnşallah Türkiye’ye o güveni vermişizdir. Tek istediğimiz bu" diye konuştu.

"Kapak gönderen herkese ayrı teşekkür ederim"

Dede Halit Aydoğan ise 132 tekerlekli sandalyenin şimdiye kadar alındığını ifade ederek, "Dede torun olarak bugüne kadar 11. senemizi doldurmak üzereyiz. 40 ton kapağımızı vermek üzereyiz ve araba bakımından da 114’üncü araba burada. 118 arabayı yerlerine ulaştırdık. 14 araba yerlerine ulaşmak için sahibini bekliyor diyelim. Bizim aradığımız engeli olan, maddi durumu olmayan insanlara ulaşmaktır. Biz bu arabalardan tek bir kuruş almadan iletiyoruz ve veriyoruz. İlk başta Şırnak, Artvin, Kütahya, Afyon, Konya, Adana ve İstanbul’a kardeşlerime gönderdim. Ben gönderdikçe memnun oluyorum. Çünkü durumlarını açıkladıkları zamanlar bizi çok etkiliyorlar. Ama arabayı gönderdiğimiz zaman daha mutlu, daha huzurlu oluyoruz. Kargoyla gönderilen kapaklar için buradan kapak gönderen herkese ayrı teşekkür ederim. Büyüklerin ellerinden küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Engelli kardeşlerimizden biz bu arabalar karşılığında 1 kuruş dahi almadık. Bir kuruşa dahi ihtiyacımız yok. Bizim tüm giderimiz mavi kapaktır. Mavi kapakları toplayıp kırımcıya veriyoruz. Krımcıdan aldığımız ücretle Eskişehir dışındaki firmalardan biz bunu alıyoruz. Ayaklarına kadar yolluyoruz veya kendimiz götürüyoruz" şeklinde konuştu.