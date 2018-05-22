Halk Merkezleri’nde kadınlardan yıl sonu sergisi

Odunpazarı Belediyesi Halk Merkezleri’nde yıl boyunca eğitim gören atölye katılımcıları yılsonu sergisi açtı. Gökmeydan, Karapınar, Vadişehir ve Ihlamurkent Halk Merkezlerinde açılan sergide, Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt ile çok sayıda atölye katılımcısı bulundu. Açılışta konuşan Başkan Kurt, halk merkezlerinin halkın malı olduğunu belirtti. Odunpazarı Belediyesi tarafından halk merkezlerinde açılan atölyelere daha çok katılımcının yer alması gerektiğini söyleyen Başkan Kurt, “Bugün halk merkezlerimizde 1 yıl içinde ürettiğiniz eserleri göreceğiz. Umarım gönlünüze göre olmuştur. Umarım halk merkezlerinde bundan sonra daha çok atölye açılır, katılımcı sayısı da artar. Biz Odunpazarı Belediyesi olarak kadınlarımızın boş zamanlarını iyi değerlendirmesini istiyoruz. Bunu yaparken de ev ekonomisine katkı sunabiliyorsanız, bu bizim için kazançtır. Biz, kadınlar ev ekonomilerine katkı sunacak bir meslek ya da sanat öğrensin istiyoruz. Bugün şunu gördük, içeride bir yetenek var ve eğitmenlerimiz de o yeteneği bulup ortaya çıkarıyor. Daha çok insanın buraya gelmesi gerekiyor. Daha çok insanda bu yeteneği görmemiz gerekiyor. Resimde ve diğer el sanatlarında çok güzel eserler gördük. Bu konuda bize yardımcı olan bütün eğitmenlerimize teşekkür ediyorum. Atölyelerimize katılan arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Umarım seneye daha iyi atölyeler açarız, bu atölyelere de daha çok katılan olur. Hepinizin ellerine sağlık, hayırlı olsun" dedi.

Sergiler devam edecek

Konuşmaların ardından Başkan Kurt ve davetliler, atölye katılımcılarının ürettiği birbirinden güzel el emeği göz nuru ürünleri inceledi. Odunpazarı Belediyesi Halk Merkezlerinin yıl sonu sergileri ise devam edecek. 25 Mayıs 2018 Cuma Günü; Orhangazi, Büyükdere, Kırmızıtoprak Halk Merkezleri’nde yılsonu sergisi

açılırken, 29 Mayıs 2018 Salı Günü ise Sezai Aksoy, Emek, Aydın Arat, Selami Vardar, Kırmızı Toprak Halk Merkezleri’nde atölye katılımcılarının 1 yıl boyunca yaptığı eserler sergilenmeye başlayacak.