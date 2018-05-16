Halk Müziği Korosu ayakta alkışlandı

Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi’nde (YKSM) gerçekleşen konsere çok sayıda Eskişehirli türkü sever katıldı. Şefliğini Kenan Pekgöz’ün yaptığı koro birbirinden güzel türkü ve deyişleri seslendirdi. 66 kişiden oluşan Türk Halk Müziği Korosu birbirinden güzel türkü ve deyişleri söyledi. Eskişehirlilerin türkülere doyduğu Türk Halk Müziği Koro Konseri’nde, Genç Canlar Semah Ekibi semah döndü. Ceren Seda’nın dans gösterisi yaptığı konserde, Kırka Zaybek Ekibi de zeybek oynadı. Dinleyicilerden tam not alan konser sonunda dinleyiciler, koristleri ayakta alkışladı.