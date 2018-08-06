Halk Sağlığı Sokağı büyük ilgi gördü

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge; 16-20 Temmuz tarihleri, saat 10.30-19.30 saatleri arasında Sağlık Müdürlüğü Ek Hizmet Binası önünde düzenlenen sokak etkinliği ile yaklaşık olarak 5 bin vatandaşa ulaşarak bilgilendirme ve yönlendirme hizmeti verdiklerini belirtti. Müdür Bilge; etkinlikte, birey ve toplumun sağlığı ile ilgili farkındalık oluşturmak, sağlığın korunması ve geliştirilmesinin sağlanması, Sağlık Bakanlığınca belirlenen konu ve kampanyaların halka daha etkin duyurulmasını amaçladıklarına ifade etti. Bilge yaptığı açıklamada, “Etkinlikte açılan stantlarda, hafta boyunca vatandaşların tansiyon, kan şekeri, boy-kilo ve diyetisyenler tarafından kas-yağ ölçümleri yapılarak, kanser taramaları konusunda ön bilgilendirme yapılarak kanser tarama kiti dağıtıldı. Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi tarafından yönlendirme yapıldı. Ayrıca tütün ve tütün mamullerinin zararları, sigarayı bırakma konusunda danışmanlık, diyabet, hipertansiyon, KOAH, yeterli ve dengeli beslenme, fiziksel aktivite, obezite, ağız diş sağlığı, aile hekimliği gibi konularında vatandaşlara bilgi ve danışmanlık hizmeti verildi. Halk Sağlığı Sokağımıza vatandaşlarımız büyük ilgi göstererek, etkinlik boyunca bin 766 kişinin tansiyon ve şeker ölçümü, 2 bin 500 kişiye hipertansiyon, diyabet başta olmak üzere kronik hastalıklara yönelik bilgilendirme yapıldı. Bin kişiye aile hekimliği sistemi hakkında bilgi, 2 bin 300 kişiye aşılamanın önemine ve bulaşıcı hastalıklardan korunmaya yönelik bilgilendirme yapıldı. Bin 500 kişiye kalıtsal hastalık taramaları, Fenilketonüri, iyotlu tuz kullanımı ve anne çocuk sağlığı konularında bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı. Bin kişiye bağımlılık konularında bilgilendirme yapılıp bin 300 kişiye sigaranın zararları sigarayı bırakma yöntemleri konusunda bilgilendirme yapıldı. Bin 400 kişiye kanser erken taramaları konusunda bilgilendirme yapılarak broşür dağıtılıp yönlendirme, 415 kişiye kalın bağırsak kanseri (GGK) kiti dağıtıldı” dedi.

Eskişehir Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge; katılım ücretsiz olduğu ve vatandaşların büyük ilgi göstererek yararlandığı Halk Sağlığı Sokağı etkinliğinin 3-9 Eylül tarihleri arasında yenileceğini belirtti.