’Halk Sağlığı Sokağı’ Eskişehir’e sağlık getirecek

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, Halk Sağlığı Sokağı hakkında açıklamalarda bulundu. Bilge, "Göreve geldiğimiz günden beri hizmeti halkın ayağına getirmek için uğraş veriyoruz. Bu konuda ben ve yöneticilerim açık kapı politikası uyguluyoruz. Bugün burada Halk Sağlığı Sokağı’mızın ikincisini açıyoruz. Tabi buradaki destekleyici sayımızı da arttırdık. Yeşilay, Kızılay, Orman Bölge Müdürlüğümüz ve aynı zamanda Eskişehir Osmangazi Üniversitesinin destekleriyle bu sokağı oluşturduk. Yeşilay ve Kızılay kendi çalışmalarını yaparken Orman Bölge Müdürlüğü de aynı zamanda fidan dağıtımı yapıyor. Bunun da önemli olduğunu düşünüyoruz. Tabi bizim buradaki tam anlamıyla gayemiz hizmeti yaymak. Sağlık Müdürlüğü’nü tepedeki bir noktaya değil, halkın ayağına getirmek istiyoruz. Bu nedenle de tüm sağlık çalışmalarımızı bu yönde planlıyoruz. Buradaki birimlerimiz bir hafta boyunca ücretsiz olarak hizmet verecekler. Bu konuda halkımızın desteklerini bekliyoruz. Bizi destekleyenlere teşekkür ediyoruz” dedi.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, Halk Sağlığı Sokağı’nda yapılacak çalışmaları da anlattı. Açılan stantlarda hafta boyunca ilgili birimler tarafından tansiyon, kan şekeri, boy-kilo ve diyetisyenler tarafından kas-yağ ölçümleri yapılacağı, kanser taramaları konusunda ön bilgilendirme yapılıp kanser tarama kiti dağıtılan vatandaşların (Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezine (KETEM) yönlendirmelerinin yapılacağını söyledi. Bunların yanı sıra açık olduğu tarihler boyunca sokakta tütün ve tütün ürünlerinin zararları, sigarayı bırakma konusunda danışmanlık, diyabet, hipertansiyon, KOAH, yeterli ve dengeli beslenme, fiziksel aktivite, obezite, ağız diş sağlığı, aile hekimliği gibi konularda halka ücretsiz bilgi ve danışmanlık hizmeti verileceğini belirtilen Bilge, hizmetlerden tüm vatandaşların ücretsiz bir şekilde yararlanabileceğinin altı çizildi.

Açılışta yer alan Vali Yardımcısı Akın Ağca, İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge’ye proje ilk kez Eskişehir’de düzenlendiği için teşekkür etti. Ağca, “Ben vali yardımcısı olarak konuşmaktan ziyade bir vatandaş olarak söyleyeyim, gerçekten çok önemli bir uygulama. Çünkü bir yere gidip bilgiyi almaya çalışmıyorsunuz. Hastaneye, sağlık ocağına vs. Gezerken ‘burada böyle bir şey varmış’ deyip binlerce insan sağlıkla ilgili bilgi edinebiliyorsunuz. KETEM gibi önemli bir birim var. Kanser tarama merkezi. Orada kanserle ilgili ön taramaları yaptırabilecekler ve erken teşhis olma ihtimali olan hastalar belki teşhis edilebilecek. Biliyorsunuz kanser rahatsızlığında erken teşhis hayat kurtarır” diyen Ağca, emekleri için tüm çalışanlara Valilik ve Eskişehir halkı olarak teşekkür ettiklerini belirtti. Bu sokağın açılmasındaki amacın hasta olmadan hastalıkların tespit edilmesi ve önlenmesi olduğunu söyleyen Akın Ağca, “Bu anlamda yeşilin, doğayla barışmanın çok büyük bir önemi var. Orman Bölge Müdürümüz de bu desteği sağlıyor. Yeşilin daha fazla yaygınlaşması açısından projeye katkı sağladıkları için teşekkür ediyoruz. Ayrıca Kızılay ve Yeşilay gibi sivil toplum kuruluşlarımız devletimizle el birliği içerisinde buradalar. Onlara da emekleri için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.