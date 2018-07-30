Halkın huzuru için görevde olan polislere anlamlı ziyaret

Etkinlik kapsamında ESGİAD yönetimi, Eskişehir’de fedakarca görev yapan başta emniyet mensupları, sağlık çalışanları, gece nöbetinde olan kamu çalışanları olmak üzere şehrin güvenlik, sağlık, huzur ve iş hayatına katkı sunanları ziyaret ediyor. Bu kapsamda ESGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ulaş Entok ve yönetim kurulu üyeleri Eskişehir - Bursa karayolu üzerinde gece nöbetinde bulunan emniyet personelini ziyaret etti. ’Bu gece çaylar bizden’ diyen genç iş adamları, görev yapan polislere Eskişehir halkı adına teşekkür ederek moral verdi. Ziyaretten memnuniyet duyduklarını ifade eden Eskişehir Emniyet Müdür Yardımcısı Şükrü Karakış ve polis memurları ise ESGİAD üyelerine teşekkür etti.

"Bir bardak çayı birlikte paylaşarak onlara destek olmak istedik"

Başkan Ulaş Entok etkinliğe dair bir açıklama yaparak, "Bu ziyaretleri çok önceden planladık ama ancak hayata geçirebildik. Eskişehir’de görev yapan, emek veren, fedakarca bizlerin huzur, sağlığı için görev yapanlara ne kadar teşekkür etsek az kalır. En azından onların gece nöbetlerine ufak bir renk katmak, bir bardak çayı birlikte paylaşarak onlara destek olmak istedik. ESGİAD yönetim kurulunda bulunan arkadaşlarımla birlikte bu etkinliği belirli aralıklarla hayata geçirmeye devam edeceğiz, bu şehre vefa, emeğe teşekkürdür. İnşallah onlar için daha fazlasını da yapabiliriz" dedi.